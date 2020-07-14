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Başkan Orhan’dan 15 temmuz mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu yıl dördüncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle ile kutlanacak olan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü’nün anlam ve öneminin gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine işaret eden Başkan Orhan, Türkiye’nin tarihi boyunca büyük badireler atlattığına vurgu yaptı.
Başkan Orhan, “O gece Türkiye’yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır” dedi.
“Gafletlerle vakit kaybetme lüksümüz yok”
Türkiye’nin son yıllarda ekonomisi ve askeri gücü ile dünya siyasetine yön veren bir konuma yükseldiğini bu durumun mazlum coğrafyaların umudu haline geldiğini söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye’nin altını oyup yıllarca kene gibi yapışarak ülkeyi müstemleke haline getirme gayretinde olanların son kozlarını 15 Temmuz’da oynadıklarını dile getirdi. 15 Temmuz Günü bu mihrakların milletin tokadıyla karşılaştıklarını ve ağır bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Başkan Orhan, “Hepimizin şahitlik ettiği 15 Temmuz 2016 akşamı şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılacak büyük kurtuluş günü olmuştur. Milletin darbeye ve darbecilere topla tüfekle değil sadece ve sadece insan gücüyle müdahalesi büyük bir destanın adı olmuştur. Bu gurur gününün gelecek nesillere aktarılması en önemli misyonumuzdur. Gaflete düşüp 15 Temmuz’u unutmak ihanetlere kapı açmak demektir. Geçmişi unutan nesillerin bugünlerde hangi durumda olduğunu görmek hiçte zor değildir” diye konuştu.

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