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Başkan Orhan’dan 23 Nisan mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının 100.

Başkan Orhan’dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının 100. Yılı kutlaması münasebetiyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan bir mesaj yayınladı. Bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutlamaların yapılacağı çocuk bayramının buruk geçeceğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocuklara gelecek yıllarda yapılacak kutlamaların normal seyrinde olması temennisinde bulundu.
Başkan Orhan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, varlığına kastedilen, toprakları işgale uğramış, esarete mahkûm edilmek istenen yüce Türk Milletinin uyanışını, esaret zincirlerini kırarak, kendi yazgısına müdahale ettiği günü simgelemektedir. Türk milletinin ruhunda olan bağımsız yaşama iradesi ve vatan sevgisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin doğmasını sağlamıştır. Atatürk’ün ’En Büyük Eserim’ diye övdüğü Meclisimizin açıldığı bu anlamlı gün, milletimizin kendi kaderine hâkim olmak için başlattığı büyük ve onurlu mücadelenin en önemli adımıdır. Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizi, hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, bakış açısı geniş, sorun çözme yeteneği yüksek insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bugünkü nesillerin başarıyla götürdüğü kalkınma ve modernleşme davasını, önümüzdeki dönemde, kendilerine sonsuz bir güven duyduğumuz yeni nesiller devam ettireceklerdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını uluslararası alanda da duyurarak ülkemizi yeni ufuklara taşıyacaklarına inancımız tamdır."

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