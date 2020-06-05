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Başkan Orhan’dan Çevre Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan’dan Çevre Günü mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aynı zamanda kendisi de bir Çevre Mühendisi olan Başkan Orhan, mesajında çevre temizliğinin ve yeşil alanların varlığının önemine dikkat çekti.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak, yaşanılabilir bir şekilde gelecek nesillere aktarmak ve insanlığı bu ortak hedefler doğrultusunda bilinçlendirmek amacıyla, yerel yönetimler olarak her zamankinden daha çok özen gösterdiklerini söyledi.
Özellikle son aylarda dünyada etkisini gösteren Korona virüs Covit 19 salgını nedeniyle Aziziye Belediyesi olarak denetimlerini artırdıklarını ve sağlıklı ortamların oluşturulması için mücadele ettiklerini anlatan Başkan Orhan, “İnsanoğlu yüce rabbimizin nimeti olan dünyanın geleceğini tehlikeye atmak uğruna her türlü olumsuzluklara zemin oluşturturmuştur. Yetmemiş gibi hiçbir surette fedakârlık göstermemiştir. Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını doğanın, çevrenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne yazık ki; dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için artık önlem almak, sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek zorundayız. Aziziye Belediyesi olarak, çevre konusunda duyarlılığın artırılması, gerekli önlemlerin alınması ve örnek teşkil edecek uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Çevre sorunları karşısında, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Unutmayın, doğayı ve çevreyi korumak, aynı zamanda da geleceğimizi korumaktır. Bu münasebetle vatandaşlarımızın 5 Haziran Çevre Gününün hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

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Öğle
12:18
İkindi
16:15
Akşam
19:47
Yatsı
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Şeker Eczanesi
Palandoken
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
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