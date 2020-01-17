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  4. Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili nedeniyle Ece Amca İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili nedeniyle Ece Amca İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Başkan Orkan, çocuklara yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı yarı tatili nedeniyle Ece Amca İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Protokol üyeleriyle birlikte öğrencilere karnelerini veren Başkan Orkan, yarıl yıl tatilinde çocuklara bol bol kitap okuma önerisinde bulundu. Öğrencilik hayatında karnelerinin iyi olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Çalışıyorduk. Çocuklar şuan rahat. Onların Yeni Türkiye’de. Türkiye’nin büyük bir ülke olabilmesi için, kuvvetli bir ülke olabilmesi için tüm evlatlarımızın çalışması lazım. Bizde çocuklarımızın örf ve ananelerimizi tanıması için kırsal okullarda tiyatro gösterileri düzenledik. Nasrettin Hoca’nın konu edildiği. Tatil döneminden sonra merkezdeki okullarda tiyatro gösterilerine devam edeceğiz dedi.
Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sami Günnü’nde yeraldığı törene Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da katıldı.

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