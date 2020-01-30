YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını ziyaret etti.

Başkan Örki 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını ziyaret etti.

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Dünya’nın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Dünya’nın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)’e katıldı.
Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24. EMİTT, TÜYAP Fuar merkezinde başladı. 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen fuarın açılışına Başkan Örki de katıldı. Fuarda Türkiye’de ve yurt dışında bulunan turizm şirketlerinin acenteleri, turizm ve kültür alanındaki bilgileri fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere aktarıyor. Başkan Örki de fuara katılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi ile kentimizi fuarda temsil eden kurumların stantlarını ziyaret etti.

“Amacımız Pamukkale’ye daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamak”
Pamukkale’yi her platformda tanıtmak istediklerini belirten Başkan Örki, “EMİTT 2020 dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar bu fuarda buluşuyor. Bu tür fuarlar hem Denizlimizin hem de ilçemiz Pamukkale’nin güzelliklerini tanıtabildiği ortamlar sağlıyor. Biz de burada ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak için ikili diyaloglarda bulunuyoruz. Tek amacımız Pamukkale’ye daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Denizli Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:03
Öğle
13:22
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Papatya Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Pınar Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizli'de Hırsızlık Ve Gasp

Denizli'de Hırsızlık Ve Gasp

Kamuda Öğretmenler Başörtülü Derse Girmeye Başladı

Kamuda Öğretmenler Başörtülü Derse Girmeye Başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.