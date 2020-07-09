Başkan Örki’den sporculara motivasyon

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şubesi sporcuları, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret etti. Başkan Örki, sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün faal branşlarından olan Kick Boks şubesi sporcuları, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye konuk oldu. Ziyarete Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak, Başkan Yardımcıları Ayhan Soyfidan ile Akın Çelik, antrenör ve sporcular katıldı. Pamukkale Belediyespor’u temsil eden sporcular, bu yılın Ocak ayında Antalya’da Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 3 derece kazandı. Emre Özeren ve Aziz Can Özyazıcı Türkiye ikinciliği elde ederken, Ahmet Canbeldek ise üçüncü oldu. Canbeldek, Şubat ayındaki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda ise Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandı.

“Denizli’yi gururlandıracak başarıya ulaşacaklar”

Spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesinin adını taşıyan kulübümüz var. Bu kulüpte gençlerimiz birçok branşta faaliyetlerde bulunuyor. Kick boks branşında da başarılı sporcularımızın olması bizleri gururlandırıyor. Nazik ziyaretleri için yöneticilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra hem kulübümüzü hem de Denizli’yi gururlandıracak başarılara ulaşacaklarına inanıyorum” dedi.

