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Başkan Osman Zolan’dan 30 Ağustos mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Osman Zolan’dan 30 Ağustos mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Osman Zolan, “Türk milleti pek çok önemli zaferini Ağustos ayında kazandı. Ağustos ayını zaferler ayı olarak adlandırmaktayız” dedi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Geçmişten bugüne Ağustos’un Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferi başta olmak üzere Ağustos ayının pek çok zafere tanıklık ettiğini belirten Başkan Osman Zolan, "Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’ndeki aynı ruh ve aynı inanç, yüzlerce yıl sonra 30 Ağustos 1922’de yine büyük bir zaferle sonuçlandı. Ağustos ayını zaferler ayı olarak adlandırmaktayız. Milletimizin geçmişte zaferlerle sonuçlandırdığı Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç Zaferi ve Sakarya Meydan Savaşı’nda olduğu gibi Türk milleti topyekun cennet vatanımıza göz koyanlara karşı birlikte ve güçlü kalmaya devam edecektir" diye konuştu.
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki Büyük Taarruz Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlığına olan tutkusunu bir kez daha ortaya koymuştur." diyen Başkan Osman Zolan, mesajında şunları kaydetti; "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’den başlayıp 30 Ağustos’ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda dahi necip milletimizin yeniden bağımsızlık ve özgürlük için canını dahi düşünmeden destanlar yazdığının imzasıdır. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bu vesilesiyle, bize bu muhteşem zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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