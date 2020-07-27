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Başkan Öz; “Kale sektörün birincisi, Çan’ın incisidir”

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 27.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Seramik Bayramının 63.

Başkan Öz; “Kale sektörün birincisi, Çan’ın incisidir”

Seramik Bayramının 63. yıl dönümü bu yıl korona virüs önlemlerinden dolayı online olarak kutlandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kale Grubu’nun 63. yıl Seramik Bayramı olması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Online olarak kutlanan Seramik Bayramı’nda bir konuşma yapan Başkan Öz, "Bir İngiliz şiiriyle, İtalyan mimarisiyle, Alman tekniğiyle övünür. Biz Çanlılar da fabrikamızla, seramiğimizle övünürüz. Övünürüz ve biliriz ki fabrikamızla Çan’dan Çin’e yol vardır, Yerelden dünyaya köprü vardır. Başarılarla dolu nice icraat, dünyaya ihracat vardır. Harcında İbrahimler, Aliler, Ayşeler, Zeynepler vardır. Mazisinde ilkler, enler vardır. Seramik Bayramı, bizim topraklarımızın bayramıdır. Merhum büyüğümüz İbrahim Bodur’un, topraklarımıza yaptığı yatırımın bayramıdır. Ekmeğini topraktan çıkaranların, çocuklarına gelecek kuranların bayramıdır. Boynunu büküp, başını toprağa mahzunca çevirenin değil, topraktan yükselip, sanayiyle kalkınıp, başını gururla ufka, göğe çeviren, başı dik yürüyenlerin bayramıdır. Bayram gururdur ve biz her 27 Temmuz’da Çan’da gururumuzu tazeliyoruz"dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:20
Akşam
20:41
Yatsı
22:18

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Meltem Türker Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Nur Eczanesi
Biga
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