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Başkan Öz, vatandaşlarla bir araya geldi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 26.10.2020 20:37 | Son Güncelleme

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Menderes Parkında vatandaşlarla bir araya geldi.Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ile birlikte Menderes Parkına giden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Menderes Parkında vatandaşlarla bir araya geldi.
Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ile birlikte Menderes Parkına giden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek vatandaşlarla sohbet etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Öz, “Güneşli ve güzel bir haftaya başlangıç yaparken bunu fırsat bilen hemşehrilerimiz soluğu Menderes Parkında almış. İl Genel Meclis Üyemiz Erdal Güler ile hemşehrilerimize selam verdik. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına da riayet ederek vatandaşlarla sohbet ettik” dedi.

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