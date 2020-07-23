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Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayram’ı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi; "1908 yılında sansürün kaldırılışından bu yana ülkemizde basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz, tüm basın emekçilerinin görevlerini daha hür bir ortamda ifa edebilmeleri adına büyük önem taşımaktadır.

Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayram’ı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi; "1908 yılında sansürün kaldırılışından bu yana ülkemizde basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz, tüm basın emekçilerinin görevlerini daha hür bir ortamda ifa edebilmeleri adına büyük önem taşımaktadır. Toplumun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden çalışan yazılı, görsel ve işitsel medya mensuplarına daha özgür bir çalışma alanının sağlanması, mevcut haklarının genişletilmesi ve korunması adına çalışmalar yapılmalı, bu hak ve özgürlükler adaletli bir şekilde uygulanmalıdır. Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeni ile birlikte basın sektörü de zaman içerisinde değişime uğramış, halkın doğru ve etkin haber kaynağına ulaşması daha da önemli bir hal almıştır. Bu nedenle hem yerel hem de ulusal medya mensuplarının desteklenmesi, halkın haber alma hakkının doğru bir şekilde sağlanması için özgür bir çalışma ortamının oluşturulması hayati bir önem arz etmektedir. Tüm basın çalışanları, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde göz ardı edilemez bir fedakarlık örneği sergilemiş, büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ’Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.’ Bu duygu ve düşüncelerle Basın Meslek İlkeleri’ne uyarak her daim görevinin başında olan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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