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Başkan Özcan, ülkücü şehitleri unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 27.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevi süresince rüşvet ve kaçakçılığa karşı mücadele eden devlet adamı Gün Sazak’ın şehadetinin 40.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevi süresince rüşvet ve kaçakçılığa karşı mücadele eden devlet adamı Gün Sazak’ın şehadetinin 40. yılı dolayısıyla ilçedeki ülkücü şehitlerin kabrini ziyaret etti.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçedeki ülkücü şehitlerin kabrini ziyaret etti.
Şehit ailelerini de evlerinde ziyaret eden Başkan Özcan; “Bugün 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü. Bakan Gün Sazak’ın şehit edildiği gün. O dönemde devletimize ve milletimize kaçakçılığı önlemek adına büyük emekleri olmuştur. Tabi ki bundan nemalanan kişiler tarafından şehit edildiğini biliyoruz. Bugünün Ülkücü Şehitler Günü olarak anılması münasebetiyle Nazilli’mizde defnedilmiş olan ülkücü şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar bu ziyaretlerimizi hep devam ettirdik. İnşallah onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bütün gücümüzü, emeğimizi ve enerjimizi, memleketimiz için canlarını veren tüm şehitlerimize layık olmak için harcıyoruz. Rabbim inşallah bizleri şefaatlerine nail eyler. Bu vesileyle 1977 yılında şehit olan amcam Metin Özcan’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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