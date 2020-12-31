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Başkan Özcan’ın yeni yıl mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2020 00:18 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayınladığı mesaj ile Nazillilerin yeni yılını kutladı.Başkan Özcan mesajında; “Çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz.

Başkan Özcan’ın yeni yıl mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayınladığı mesaj ile Nazillilerin yeni yılını kutladı.
Başkan Özcan mesajında; “Çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Dünyada ve ülkemizde başta korona salgını olmak üzere bölgemizde ağır yaralar açan bir deprem yaşadık. 2020’de sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Yeni yıla evlerimizde, tedbirler kapsamında kısıtlama ile giriyoruz. Bugünleri el birliği ile aşacağız. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız. 2021 yılında şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık adına önce sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Ve tabi ki, esnafımızın, sanayicimizin, işçimizin yüzünün güldüğü, sokaklarında, parklarında, okul bahçelerinde özgürce çocuklarımızın koştuğu,
Yaşlılarımızın, büyüklerimizin kapılarında sadece evlatlarını, torunlarını gördüğü için mutluluk gözyaşı döktüğü bir yıl olsun. Yeni yılda en güzel başlangıçlar sizinle olsun. Umutlarımız gerçek, mutluluklarımız sonsuz olsun. Biz varız, inanın; hep birlikte güzel bir gelecek kurarız. Mutlu Yıllar Nazillim” dedi.

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