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Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”

SAMSUN HABERLERİ  | 15.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza Belediyesi olarak her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız” dedi.Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Başkan Özdemir: “Çiftçilerimizin yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza Belediyesi olarak her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız” dedi.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam da hazır bulundu. Ziyarette Başkan Özdemir ve Sağlam bir süre tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve desteklenmesi için yapılabilecek çalışmalar görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü İbrahim Sağlam ise yerel yönetimlerin kırsal kalkınmaya vermiş oldukları desteklerin önemli olduğunu belirtti.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Her fırsatta ziraat odamız ile bir araya gelmekteyiz ve bizlerden olan taleplerini ilk elden almaktayız. İlçemizde sulu tarım arazilerinin artırılması ve mevcut sulamam göletlerinin daha aktif şekilde kullanılması ile ziraat odamız ile birlikte hareket etmekteyiz. Bunların yanı sıra Havza Yerel Eylem Derneğimiz ile hibe projelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimize rehberlik çalışması yapmaktayız. Bizim gayemiz Havzamıza ve Havzalı çiftçimize hizmet etmek. Havza Belediyesi olarak her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız” diye konuştu.

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