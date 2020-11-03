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Başkan Özdemir: "Havza için hedeflerimiz var"

SAMSUN HABERLERİ  | 03.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yüksekokulumuz ilçemiz için önemli.

Başkan Özdemir: "Havza için hedeflerimiz var"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yüksekokulumuz ilçemiz için önemli. Havza için hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için tüm kurumlarımız ile birlikte çalışacağız" dedi.
Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural ve okul yönetimi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyarete ederek bir süre görüştü. OMÜ Havza MYO Müdürü Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural ziyarette, “Müdür olarak 2014-2016 yılları arasında yürüttüğüm Havza MYO Müdürlüğü’ne yeniden atanmaktan mutluyum. Havza’da üniversite ve belediyelerimizin ilişkileri oldukça iyi ve bizlere her zaman destek olmaktalar. Bu ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için çalışacağız. Üniversite olarak ilçemizin gelişmesi için elimizden geleni hep birlikte yapacağız" diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Açıldığı günden bu yana her zaman okulumuzun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yüksekokulumuz ilçemiz için önemli. Havza için hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için tüm kurumlarımız ile birlikte çalışacağız. İnşallah bu hedefe hep beraber ulaşacağız. Sayın Tural’a ve okulumuz yönetimine yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

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