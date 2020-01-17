Başkan Öz’den karne günü mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, öğrencilerin yarıyıl tatiline girecek olması sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan ve kendilerine başarılar dileyen Başkan Öz, "2019-2020 eğitim ve öğretim yarıyılının sona ermesi ile birlikte başta yuvamız Çan ve ülkemizde yüzlerce öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. Yoğun geçen bir dönemin ardından ara dönemdeki tatili sonuna kadar hak eden öğrencilerimizi kutluyorum. Sevgili öğrenciler güzel bir tatili hak ettiğinizi düşünüyorum. Ancak unutmamalıyız ki tatillerdeki boş zamanlar kendimizi geliştirmeye büyük imkân sunmaktadır. Sizlerin bu vakitleri kendinizi geliştirmek adına en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Tatil boyunca bol bol kitap okumalı ve eksiklerini başarısızlık olarak düşünmeden tatillerini iyi değerlendirerek önümüzdeki dönemin hazırlıklarını yapmaya başlamalısınız. Sevgili veliler; sizler de çocuklarınızla beraber tüm yıl özveri ortaya koydunuz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın başarılarının sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret olmadığının bilinciyle hareket etmeli ve onlara her zaman ihtiyaç duyduğu desteği vermeliyiz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin ve onların başarısında en önemli pay sahibi şüphesiz ki öğretmenlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır.’ Öğrencilerimiz için büyük emek gösteren kıymetli öğretmenlerimiz, sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha karnelerini alan öğrencilerimizi tebrik eder, tüm Milli Eğitim camiamıza sevdikleriyle beraber mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ara dönem tatili dilerim" ifadelerini kullandı.

