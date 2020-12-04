YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Özdoğan 15 Temmuz Şehitler Parkını inceledi

Başkan Özdoğan 15 Temmuz Şehitler Parkını inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 11:59 | Son Güncelleme

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın ihalesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın ihalesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Özdoğan, bahar ayıyla birlikte 30 bin metrekarelik alanda çalışmaların yapılacağını söyledi.
İhalenin gerçekleşmesinin ardından park alanında incelemede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Pandemi döneminde olmamıza rağmen hayat devam ediyor, kurullara uyarak ve alınan kararlara da harfiyen dikkat ederek bizde arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyerek şöyle konuştu:
‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile de sözleşmeler imzalandı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte parkımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıracağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak. Oturma alanları daha konforlu bir hale gelecek, bütün vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği bir alan oluşturularak yürüyüş, oturma ve spor alanlarıyla daha konforlu ve modern bir yer haline gelecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.