Başkan Özdoğan 15 Temmuz Şehitler Parkını inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın ihalesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Özdoğan, bahar ayıyla birlikte 30 bin metrekarelik alanda çalışmaların yapılacağını söyledi.

İhalenin gerçekleşmesinin ardından park alanında incelemede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Pandemi döneminde olmamıza rağmen hayat devam ediyor, kurullara uyarak ve alınan kararlara da harfiyen dikkat ederek bizde arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyerek şöyle konuştu:

‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile de sözleşmeler imzalandı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte parkımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıracağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak. Oturma alanları daha konforlu bir hale gelecek, bütün vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği bir alan oluşturularak yürüyüş, oturma ve spor alanlarıyla daha konforlu ve modern bir yer haline gelecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’’

