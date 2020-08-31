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Başkan Özdoğan: “Hacılar yemyeşil bir sahaya kavuştu”

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Hacılar Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaların iki ay içinde tamamlanacağını söyledi.Hayırsever Fevzi Mercan’ın katkılarıyla Hacılar Akyazı Mahallesi’nde yapımı devam eden Hacılar Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Başkan Bilal Özdoğan, ilçenin yemyeşil bir sahaya kavuştuğunu söyledi.

Hacılar Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaların iki ay içinde tamamlanacağını söyledi.
Hayırsever Fevzi Mercan’ın katkılarıyla Hacılar Akyazı Mahallesi’nde yapımı devam eden Hacılar Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Başkan Bilal Özdoğan, ilçenin yemyeşil bir sahaya kavuştuğunu söyledi. İki ay sürecek olan çevre düzenleme çalışmalarının ardından sahanın spor camiasının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “Hacılar Stadyumumuzda geldiğimiz son noktayı yerinde görmek için alanımızda incelemelerde bulunuyoruz. Görüldüğü gibi yemyeşil bir sahaya kavuşmuş durumdayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile yapılan çevre düzenleme ihalesinin ardından yapılacak işin sözleşmesi de tamamlandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede ilgili firmamız çevre düzenlemesini tamamlayacak. Gelen misafirlerimiz, oyuncularımız ve izleyicilerimiz ilçemizde çok güzel bir stadyuma kavuşmuş oldu. Bir taraftan yüksek irtifa kampı bir taraftan da bu yükseklikte yüksek irtifa öncesi sahamızda kamp yapmak isteyen kulüplerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu tesisin ilçemize kazandırılmasında başta hayırseverimiz Fevzi Mercan Amcamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sahamız ilçemize, gençliğimize ve tüm spor camiasına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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