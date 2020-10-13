Başkan Özlü, “Çöp sorunu tarih oluyor”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ilin çöp sorununa kesin ve kalıcı bir çözüm olarak bizzat takip ettiği Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası inşaatında çalışmalar son evresine girdi. Türkiye’nin en modern ve bölgeye de rol model olabilecek olan tesis en geç Ekim ayının sonunda faaliyete geçecek ve Düzce’nin çöp sorunu tarihe karışacak.

Düzce ili Katı Atık Birliği ve İl Özel İdaresi ile birlikte Sıfır Atık yaklaşımına uygun olarak inşaat çalışmaları devam eden 50 milyon TL yatırımlı Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasında mutlu sona iyice yaklaşıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yapımının başladığı süreçten itibaren en ince ayrıntısına kadar ilgilendiği Türkiye’nin en modern katı atık tesisi, “Sıfır atık, doğaya saygı ve geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde; çöpten elektrik enerjisi, gübre ve yakıt üretecek.

Fabrika çalışmalarının son durumu ve hizmete giriş tarihi ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Özlü, “15 Ekim’e kadar tüm çalışmaların bitirilip son bir iç test yapılması lazım. Son hazırlıklar için öngörüler 15 Ekim maksimum 20 Ekim. Tüm testler başarılı şekilde geçildikten sonra geriye tam kapasiteli faaliyete geçmesi kalmış oluyor” dedi.

İşletmenin faaliyete geçmesinin ardından Düzce’nin hali hazırdaki çöplerinin 1 ya da 2 vardiyada işlenebileceğini belirten Özlü, “Nüfus projeksiyonuna bağlı olarak kapasite artabilir. Şu anda 300 ile 500 ton arasında çöp var. Ama 5 sene sonra 600 tona çıkarsa vardiya sayısı da artar. Tesis şu anda günlük bin ton civarında bir çöpü işleyebilecek donanımda. Bunca yıldır çöpler Taşköprü’ye dökülüyor. Çöpün içinde milli bir servet var. Bunlar enerjiye dönüşecek. Doğaya sızıntı suyu karışmayacak. Doğaya zarar olmadan sistematik bir şekilde tüm Düzce’nin sorunu ortadan kalkacak. Kötü görüntüler de tarihe karışacak. Bu saatten sonra insanların attığı çöpler kirlilik oluşturacak. Düzce’nin çöp karaktirasyonuna bakıldığında böyle bir tesis başka yerde yok. Bu sözde değil özde gerçekte olan bir şeydir. Bu tesis Türkiye’ye rol model olacaktır Yakın iller bile çöpünü getirebilir. Bu da gelirin artması demektir” ifadelerinde bulundu.

