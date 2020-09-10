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Başkan Öztürk’ten kurallara uyun çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile başlattığı korona virüs denetimleri Yahyalı İlçesinde de yapıldı.Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile başlattığı korona virüs denetimleri Yahyalı İlçesinde de yapıldı.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Doğan ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı denetimler sabah saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine uyarılar yapıldı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bugün ülkemizin her tarafında olduğu gibi ilçemizde de denetimler yapıyoruz. Kaymakamımız ve kolluk kuvvetlerimizle beraber kurallara uymayan vatandaşlarımıza ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz. Artık kurallara uymayanlara ceza uygulaması yapılacak. Malesef son günlerde ilçemizde korona virüs hasta sayımız arttı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen kurallara uysunlar. Önümüzdeki 15 gün boyunca önemli bir durum olmadıkça evlerinde kalsınlar. Dışarı çıkacaklarsa da maskelerini mutlaka takıp, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Virüsten korunmanın yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bireysel olarak kendilerini korusunlar.” ifadelerini kullandı.

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