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Başkan Öztürk’ten Ramazan Bayramı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.Başkan Esat Öztürk mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik.

Başkan Öztürk’ten Ramazan Bayramı mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Esat Öztürk mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. İdrak ettiğimiz bu Ramazan Bayramı, inşallah ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgınının sona ermesine, dünya üzerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven, sağlık içinde geleceğe umutla bakmasına vesile olur. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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