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Başkan Palancıoğlu: “15 Temmuz, tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain kalkışmada şehit düşen kahramanlara rahmet dileyerek, “15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir. Bu dersten gün geçtikçe öğrenecek ve öğretecek daha çok şeyimiz var. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 15 Temmuz’un ihanete uğrayan bir milletin yazdığı destansı mücadeleyle tarihe geçtiğini ifade ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Bizim gücümüz, kudretimizin örneği tarihimizde saklıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıldönümünde kutlu destanı hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, o karanlık gecede vatan, millet ve milli iradesi uğruna gözünü dahi kırpmadan şahadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum"

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Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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