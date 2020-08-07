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Başkan Palancıoğlu denetime devam etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan Kazancılar Çarşısı’nda gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde vatandaşlara, temizlik, maske ve mesafe kuralını hatırlattı.
Pandemi süreci ile ilgili olarak 13 Mart’tan itibaren çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Özellikle kamusal alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de denetim çalışmasına katıldık. Esnaf ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk, hatırlatmalar yaptık. Vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz ama bu işi bırakmamak lazım. Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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