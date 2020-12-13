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Başkan Palancıoğlu fidanlığı inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.12.2020 13:21 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan fidanlığı inceleyerek dikime hazırlanan ağaçların kış uykusunda olduğunu söyledi. Yeni dikilecek olan 15-20 yaşındaki ağaçlarla Melikgazi ilçesi hızla yeşillenmeye başlayacak.
Fidanlığın bir orman gibi olduğunu çeşitli türde ve boyutta ağaç ve fidan olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyemizin Yeşilyurt Mahallesindeki fidanlığında uyku döneminde olan ağaçlarımızı inceliyoruz. Birçok ilden ilçemize dikmek üzere çeşitli türde ağaçlar almıştık. Kış ayları geldi ağaçlarımız uyku dönemine girdi. Burada dikime hazır hale getirilen saksıda binlerce ağacımız var. Bunları inşallah ilkbaharda toprakla buluşturacağız. Melikgazi olarak sürekli ağaç dikiyoruz ve dikmeye de devam ediyoruz. Buradaki ağaçlarımızı inceleyerek yapılacak çalışmalar hakkında kararlar veriyoruz. 15, 20 ve 25 yaşındaki ağaçlarımızı ilçemize dikiyor ve ilçemizin biran önce hızlı bir şekilde yeşillenmesini sağlıyoruz. Birçok mahallemize zaten ağaçlandırma yapıyoruz. Melikgazi’yi yeşillendirmeye devam edeceğiz. Melikgazi ilçesi yeşile doyacak. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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