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Başkan Palancıoğlu gayrimenkul konferansına katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:02 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ankara’da, Ankara Üniversitesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na katıldı.
Konferansta gayrimenkulden imara, alım satımdan konuta kadar farklı konular üzerinde öneriler de bulunan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konut ve imarla ilgili çok farklı düzenlemeleri gündemlerine aldıklarını söyledi. Konferansta Melikgazi Belediyesi’nin hazırlamış olduğu çalışmalar ile öneriler sunan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Ankara Üniversitesi’nin organize etmiş olduğu 2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansına konuşmacı olarak katıldım önerilerde bulundum. Kayseri’de Türkiye’de ilk defa Talas’ta hayata geçirdiğimiz 1+1’lerin yapılması ile ilgili kısıtlama. Melikgazi’de de hayat geçirdik. İnşallah bu Türkiye’ye de örnek olur. 1+1’lerin yapımı arttıkça ciddi otopark sorunları ortaya çıkı. Birde gayri ahlaki durumlar yaşanmaya başladı. İmar palanlarını yönetmeliğe uygun hazırlamamız lazım. Belediyeler olarak yeni bir kentleşmenin önünü açmamız lazım“ dedi. Türkiye’deki genel sorunlar üzere konuşan ve önerilerde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları kaydetti;
“Türkiye’de bir diğer sorun yaşadığımız sorun ise yarım kalan inşaatlar. Vatandaşımız ya kooperatif yada müteahhit vasıtasıyla ev almak için kendilerine teslim ediyor. Ama yıllar süren uğraşlara rağmen dairelerini yılarca alamıyorlar. Bu yarım kalma durumunu çözmek için yeni bir öneri ile inşaat tamamlama sigortası ile çözeceğiz. Önemli bir konu daha var. Gayrimenkul alım satımları için acilen gayrimenkul noterleri ya da hukuk ofisleri açmamız lazım. Alım satımlarda art niyetli taraflar suiistimal edebiliyor. Alıcı ve satıcı işlemlerini bu ofisler takip ederse sorunlar ortadan kalkar. Hayata geçtiğinde Türkiye’nin faydasına olacak. Birde kaçak yapılarla mücadele çok zor. Takibini çok iyi yapmamız lazım. Kademeli yönetim planı uygulamasına geçilmesi lazım.”

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