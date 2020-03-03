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Başkan Palancıoğlu İldem Çarşı esnafıyla buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu İldem Çarşısı esnafını ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.
Çarşının daha da canlanması için yeni projeler hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sabah mesaimize İldem Çarşısı’nın güler yüzlü esnafını ziyaret ederek başladık. Çarşı esnafımızı çok önemsiyoruz. Çarşı esnafımız bizim gülen yüzümüzdür. Çarşımızı da çok önemsiyoruz. Çarşının daha da canlanması için inşallah yeni projeler hayata geçireceğiz. İldem Çarşı’yı hareketlendirecek güzel, sürpriz projelerimiz var. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Allah’ın vereceği rızık için çalışan tüm çarşı esnafımıza Rabbim bol kazanç nasip etsin. Melikgazi’miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.
Çarşı esnafı ise kendilerini ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Dr. Palancıoğlu’na ilgisinden ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

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Kocasinan
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
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Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
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Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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