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Başkan Palancıoğlu pazar yerinde korona virüs önlemlerini denetledi, alışveriş yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile korona virüs ile mücadele kapsamında Yıldırım Beyazıt pazar yerini gezerek denetimleri inceledi ve alınan önlemleri vatandaş ve esnafa anlattı.
Pazar esnafı ve vatandaşlara virüs salgını için alınan önlemlere uydukları için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bütün birimlerimizle korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın yanındayız. Pazar esnafını tek tek gezerek Korona virüs ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske dağıttık. Biz her zaman esnafımızın yanındayız, bu zorlu süreçte gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın arkasındayız. Aldığımız önlemlerle bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Birlik ve Beraberliğimiz daim olduğu sürece hiç bir virüsün bizi etkileyemeyeceğinden de eminim" dedi.
Başkan Palancıoğlu açıklamasına şunu ekledi:
"Memduh Başkanımızın pazarı ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızın uzun yıllar hizmet ettiği Melikgazi’de onu aratmayacak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Pazarımızda vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışveriş yapacak şekilde alışveriş yapması ve hijyen kuralları ve tedbirlere uymaları için düzenlemeleri yaptık. Hem esnafımız hem vatandaşlarımız bu sürece destek veriyor. Herkese teşekkür ederim. Rabbim sağlık içinde bizleri güzel günlere eriştirsin. İnşallah el birliği ile bu virüs belasından da kurtulacağız.”

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