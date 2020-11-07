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Başkan Palancıoğlu’ndan Lösemili çocuklara destek çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve beraberindekileri ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün belediyemizde Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve Zerrin ile Mehmet evlatlarımızı ağırladık. Belediye olarak yaptığımız faaliyetlerde standart yol, kaldırım, alt yapı gibi işlerin yanında asıl görevimiz sosyal sorumluluk projeleri ile insana yatırım olan gönül belediyeciliği dediğimiz konulara da önem veriyoruz. Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye her zaman yanlarındayız. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın farkında olalım kök hücre bağışı ile bir çocuğa umut olalım. Çocukların mücadele gücü bizim için en büyük umut kaynağı. Lösemili Çocuklar Haftası’nda hepinizi Lösev’e destek olmaya davet ediyorum" dedi.
Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ise ziyarette yaptığı konuşmada, 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu belirterek, Başkan Dr. Palancıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
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Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
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