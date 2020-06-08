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Başkan Palancıoğlu’ndan Melikgazi halkına teşekkür

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu’ndan Melikgazi halkına teşekkür

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.
Melikgazi Belediyesi korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin önem kazandığı bu dönemde, vergisini ödemek isteyen vatandaşlara belediyeye gelmeden banka hesapları üzerinden ve e-belediye üzerinden online ödeme kolaylığı sundu.
Korona virüs sürecinde veznelerdeki kalabalığın önüne geçtiklerini ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sunduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı vardır. Ödenen vergiler daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden vergi borçlarını ödeme imkanı sunduk. Çağın gereği dijitalleşmeyi de bu noktada mümkün olan her alanda olduğu gibi kullanmaya gayret ediyoruz. E-belediye uygulamaları, PTT ve banka şubeleri aracılığı ile ödeme gibi kolaylıkları sağlıyoruz. Her zaman ilk amacımız Melikgazi halkının rahatı ve huzurunu sağlamak. Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Vergi ödeme konusunda, özellikle bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmayarak vergilerini ödeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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