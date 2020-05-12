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Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, ticari taksi duraklarındaki üyelerine İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi hakkında bilgi verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip, dezenfekte edileceğini ifade eden Paskal, “Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.

Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, ticari taksi duraklarındaki üyelerine İçişleri Bakanlığının yeni genelgesi hakkında bilgi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip, dezenfekte edileceğini ifade eden Paskal, “Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek” dedi.

Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı

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