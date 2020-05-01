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Başkan Pekmezci’den 1 Mayıs mesajı

BAYBURT HABERLERİ  | 01.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.Başkan Pekmezci, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:“Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız.

Başkan Pekmezci’den 1 Mayıs mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.
Başkan Pekmezci, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Peygamber efendimiz “işçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz” buyurmuştur. Günümüz şartlarında en önemli unsur olan üretimin olmazsa olmazı işçilerimizdir. İşçilerimiz olmazsa üretim olmaz. Daha müreffeh yarınlara hep birlikte çalışarak ulaşacağız. Bugün emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde edilen toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanın gururla idrak ettikleri anlamlı bir gündür. Bu vesile ile ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum.”

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Bayburt Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:12
Öğle
12:21
İkindi
16:11
Akşam
19:21
Yatsı
20:51

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
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