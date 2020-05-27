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Başkan Pekyatırmacı belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

KONYA HABERLERİ  | 27.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.Bayram sonrası ilk mesai gününde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Zabıta Karakolu, Tesisler Müdürlüğü ve belediye hizmet binasında belediye personeli ile bayramlaştı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.
Bayram sonrası ilk mesai gününde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Zabıta Karakolu, Tesisler Müdürlüğü ve belediye hizmet binasında belediye personeli ile bayramlaştı. Sabah saatlerinde Zabıta Merkez Karakolunda personel ile bayramlaşan Başkan Pekyatırmacı, daha sonra Anadolu Sanayi içerisinde bulunan Çevre ve Kontrol Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan personelle bayramlaştı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma programında Başkan Pekyatırmacı son olarak belediye hizmet binasında personelin ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramını tebrik etti.

“İnşallah kucaklaşacağımız bayramlara ulaşacağız”
Millet olarak sosyal mesafeli buruk bir bayram geçtiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu bayramı dünyayı sarsan korona virüsün gölgesinde evimizde geçirmek zorunda kaldık. İnşallah bu evde kalmamızın sonucunda önümüzdeki bayramlarda daha çok kucaklaşıp, hasbihal edeceğiz. Zor geçen bu bayramın hemen sonrasında personelimizle bayramlaştık. Tabi gönül isterdi ki hepsi ile tokalaşıp sarılalım ancak sosyal mesafemizi koruyarak bayramlaştık. Bu zor günlerlerde zor şartlar altında çalışan mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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