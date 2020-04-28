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  4. Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı vefa grubu çalışmalarını inceledi

Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı vefa grubu çalışmalarını inceledi

KONYA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından oluşturulan Selçuklu Vefa Grubu evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalara yardımlarını sürdürüyor.Korona virüs ile mücadele kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan Selçuklu Vefa Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından oluşturulan Selçuklu Vefa Grubu evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalara yardımlarını sürdürüyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan Selçuklu Vefa Grubu çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Vefa Grubunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı çağrı merkezinde görevli ve sahada çalışan personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı daha sonra seyahat izin komisyonunu ziyaret etti.
“Vefa grubundaki arkadaşlarımız ulvi bir görevi yerine getiriyor”
Vefa Grubunun önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Virüsün ülkemize girdiği günden bu yana belediye olarak gerekli önlemleri aldık. Hükümetimizin de aldığı tedbirler noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu önlemler kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın yardımına Vefa ekiplerimiz koşuyor. Ekiplerimiz evinden çıkamayan hemşehrilerimizin marketten alınması gereken ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kendilerine ulaştırarak ulvi bir görevi ifa ediyorlar. Hemşehrilerimiz adına burada görev alan arkadaşlarımıza, arkadaşlarımız adına da evlerinden çıkmadıkları için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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