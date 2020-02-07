Başkan Pekyatırmacı’dan Beyhekim Mahalle Konağı müjdesi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Beyhekim Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile istişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Beyhekim Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Başbakanlık TOKİ Camisi’nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve beraberindeki heyet namaz öncesinde Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra faaliyete geçecek olan Beyhekim Mahalle Konağı ile SEDEP kapsamında Rahmet Ormanlarına yapılacak olan Tabiat Okulu alanında incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı Beyhekim Mahalle Konağı’nın ay sonunda açılarak mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer,Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, spordan altyapıya kadar her konuda hizmet ürettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"2020 yılının ilk çeyreğinde de ilçemize yeni yatırımları kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Hafta içerisinde Dağdere Mahallesine kazandırdığımız ilkokulun açılışının yanı sıra SEDEP kapsamında Sanat Tasarım Atölyemizin de açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımız ve onların eğitimi için önemli projelere imza atıyoruz. Gençlerimizin iyi bir eğitim almalarının yanı sıra sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için onları spora da teşvik ediyoruz. Bu kapsamda Belediye Meclisi olarak 2019 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları ödüllendirdik. Sporcularımızın başarıları bizi gururlandırıyor. Onların da eğitim hayatlarının yanında spor alanındaki çalışmalarına belediye olarak desteklerimizi bu güne kadar sürdürdüğümüz gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli, değerlerine bağlı ve sağlıklı bir nesil olmalarına katkı sağlamak" dedi.

