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Başkan Ramazan yapımı devam eden sosyal tesisleri gezdi

KİLİS HABERLERİ  | 15.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapımı devam eden taziye evi ile çok amaçlı sosyal tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapımı süren Topçuoğlu Taziye Evi ile Çok Amaçlı Sosyal Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ramazan yapımı devam eden sosyal tesisleri gezdi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapımı devam eden taziye evi ile çok amaçlı sosyal tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapımı süren Topçuoğlu Taziye Evi ile Çok Amaçlı Sosyal Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar sırasında yetkililerden bilgi alan Ramazan, Kilis için önemli olan tesislerin yapımının devam ettiğini vurguladı.
Çalışmalar hakkında bilgi de veren Ramazan, "Topçuoğlu taziye evi inşaatımızı tamamlayarak en kısa sürede hizmete açmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tesisimizin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapım süreçleri hakkında bilgi aldık. Mücahitler Mahallemizde yapımı devam eden Çok Amaçlı Sosyal Tesis çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede Mücahitler Mahallesi sakinlerimizin hizmetine sunulacak olan tesisimiz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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