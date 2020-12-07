Başkan Ramazan’ın Kurtuluş günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kenten düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Kilis’in düşman işgalinden kurtarılışının 99. yıldönümünü kutlamak için bu anlamlı günde sözlerime başlarken öncelikle aziz şehitleri rahmetle, minnetle andıklarını ifade ederek, “ Kahraman gazilerimize hürmet ve şükranlarımı sunuyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurtuluş gününüz kutlu olsun. Kilis 1.Dünya Savaşı sonunda İngiliz Birliklerinin 6 Aralık 1918 yılında Kilis’e girmesiyle işgal edilmiştir. İngilizler yerlerini 22 Ekim 1919 tarihinde Fransızlara bırakmışlardır. Kilis’in direnişi milli mücadele tarihimizin en parlak savunmalarından biridir. Kilis içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımızın sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek Kilis’imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Değerli Kilisliler, bir taraftan tarihin her döneminde milletimizin gösterdiği bu azim, inanç, kararlılık ve kahramanlık, geçmişimizi unutmadan geleceğe doğru umutla ilerlemek için bize güç vermeli, örnek olmalı, diğer taraftan atalarımızın kanlarını ve canlarını feda ederek bizlere emanet ettikleri vatan topraklarını ve insanca yaşamımızın teminatı olan Cumhuriyetimizi koruma bilincimizi motive etmelidir. Çağdaş medeniyetler karşısında daha onurlu, daha saygın, millet fertleri olarak yaşamımızı devam ettirebilmemiz, güçlü olmayı ilimde, fende, sosyo ekonomik alanda gelişmeyi ve kalkınmayı gerektirmektedir. Çağımızın mücadelesi bu alanda devam etmektedir. Bu mücadelede başarılı olmanın yolu şüphesiz çalışmak, çok çalışmak ama daha da önemlisi millet olarak bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek birliğimizi ve dirliğimizi korumak, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamlaştırdıktan sonra toplumsal barışımızı güçlendirmektir. Unutmayalım ki bizler dünyada hiçbir zaman esaret altında kalmamış, yenilgiyi asla hazmetmemiş bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle mutlaka ama mutlaka ekonomik, sosyal ve kültürel mücadeleyi kazanmalıyız. Bunun içinde iç barışımızı korumalı, tüm dünya ile barış içerisinde olmayı ilke edinmeli, kendimize güvenmeli, zamanı iyi değerlendirmeli ve muhakkak kolektif aklın gücünden yararlanmalıyız. İnanıyorum ki tarih boyunca dünya güçleri karşısında asla boyun eğmemiş, esareti kabul etmemiş, her türlü badireyi birlik ve dayanışma ile atlatmayı başarmış bu millet bugünkü ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel mücadele ekseninde ayak bağlarından kurtulacak, cumhuriyetin kuruluş amacı olan çağdaş medeniyetler hedefine yükselecektir. Değerli Kilisliler, Kilis Belediyesi 1883 yılından bugüne 128 yıldır siz değerli halkımızın hizmetindedir. Bu zaman diliminde birçok başkan ve ekibi halkımıza hizmetler sunmuş ve hizmet nöbetini bir sonraki yönetimlere devretmiştir. Bu vesileyle şehrimize hizmeti geçen tüm yöneticileri ve mesai arkadaşlarını hürmetle yad ediyorum. Ahirete intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara şükranlarımı sunuyorum" ifdaelerine yer verdi.

