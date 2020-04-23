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Başkan Sabırlı’dan 100. yıl mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, TBMM’nin kuruluşunun 100.

Başkan Sabırlı’dan 100. yıl mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, mesajında, “100 yıl önce ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek milli mücadele ateşini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Meclis’in bütün kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. İşte biz bu emanete, demokrasimize ve aziz milletimizin iradesiyle oluşan TBMM’sine, demokrasimize her daim şan ve şerefle sahip çıkacağız” dedi.
Mesajında çocuklara da seslenen Başkan Sabırlı, “Sevgili çocuklar, her yıl coşku ile kutladığımız dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl maalesef ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşan koruna virüsü nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. 100. yıl coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde her ev kutlamaya, milli marşımızı her evde coşku ile al bayrağımızla kutlayacağız. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Türk milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama inanç ve iradesini en gür şekilde ifade edeceğiz. Bu vesile ile TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisimizin kahraman milletvekilleri ile bu kutsal vatan için canını ve kanını veren tüm gazi ve şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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