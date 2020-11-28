YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin, "Atatürk Parkı 5 aralıkta açılıyor"

Başkan Şahin, "Atatürk Parkı 5 aralıkta açılıyor"

BİLECİK HABERLERİ  | 28.11.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, 5 Aralık’ta vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.Başkan Şahin, danışmanları ve ilgili birim müdürleri, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyerek, son durumları hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, 5 Aralık’ta vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.
Başkan Şahin, danışmanları ve ilgili birim müdürleri, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyerek, son durumları hakkında bilgi aldı. Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yoldaki çalışmaları inceleyen Başkan Şahin, çalışmalarda son düzenlemelerin yapıldığı bilgisini verdi. Daha önceki yolun kış ulaşımına uygun olmadığını vurgulayan Başkan Şahin, yolda ışıklandırma ve işaretleme çalışmalarının da gerçekleştirileceği bilgisini verdi.
"Atatürk Parkı’nı 5 aralıkta vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’
İncelemeler kapsamında Atatürk Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Şahin, parkın 5 Aralık’ta hizmete sunulacağını kaydetti. Salgın nedeniyle, cafe ve yemek alanlarının ilk etapta açılmayacağını söyleyen Başkan Şahin, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.
‘’Sabrettiğimize değecek"
İncelemeleri kapsamında kapalı pazar ve kültür kongre merkezi önündeki çalışmaları da kontrol eden Başkan Şahin, ‘’Sabrettiğimize değecek demiştik. Şimdi bu çalışmaların sona erdiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.
Bilecik’te büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Şahin, ‘’Göreve geldiğimizde ilk yapılması gereken çalışmanın sağlam bir altyapıya kavuşma olduğunu düşündük ve çalışmalarımızı başlattık. Yaptığımız bu çalışmalar ile kapalı pazar, kültür kongre ve şehir merkezindeki bazı noktalarda daha önceleri oluşan su baskınları önlemiş olacağız. Dolayısıyla esnaf ve vatandaşlarımız her yıl yaşadığı mağduriyetleri yaşamamış olacak" ifadelerine yer verdi.
Yüksek Hızlı Tren önünde gerçekleştirilen asfaltlama ve durak çalışmalarını da inceleyen Başkan Şahin, yapılan çalışmalar ile öğrenciler ve ilimizi ziyaret eden vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacaklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:53
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.