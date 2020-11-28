Başkan Şahin, "Atatürk Parkı 5 aralıkta açılıyor"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, 5 Aralık’ta vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.

Başkan Şahin, danışmanları ve ilgili birim müdürleri, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyerek, son durumları hakkında bilgi aldı. Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yoldaki çalışmaları inceleyen Başkan Şahin, çalışmalarda son düzenlemelerin yapıldığı bilgisini verdi. Daha önceki yolun kış ulaşımına uygun olmadığını vurgulayan Başkan Şahin, yolda ışıklandırma ve işaretleme çalışmalarının da gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

"Atatürk Parkı’nı 5 aralıkta vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’

İncelemeler kapsamında Atatürk Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Şahin, parkın 5 Aralık’ta hizmete sunulacağını kaydetti. Salgın nedeniyle, cafe ve yemek alanlarının ilk etapta açılmayacağını söyleyen Başkan Şahin, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.

‘’Sabrettiğimize değecek"

İncelemeleri kapsamında kapalı pazar ve kültür kongre merkezi önündeki çalışmaları da kontrol eden Başkan Şahin, ‘’Sabrettiğimize değecek demiştik. Şimdi bu çalışmaların sona erdiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Bilecik’te büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Şahin, ‘’Göreve geldiğimizde ilk yapılması gereken çalışmanın sağlam bir altyapıya kavuşma olduğunu düşündük ve çalışmalarımızı başlattık. Yaptığımız bu çalışmalar ile kapalı pazar, kültür kongre ve şehir merkezindeki bazı noktalarda daha önceleri oluşan su baskınları önlemiş olacağız. Dolayısıyla esnaf ve vatandaşlarımız her yıl yaşadığı mağduriyetleri yaşamamış olacak" ifadelerine yer verdi.

Yüksek Hızlı Tren önünde gerçekleştirilen asfaltlama ve durak çalışmalarını da inceleyen Başkan Şahin, yapılan çalışmalar ile öğrenciler ve ilimizi ziyaret eden vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacaklarını kaydetti.

