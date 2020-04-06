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Başkan Şahin kampanyaya bir maaşını bağışladı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, bir maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasınaı bağışladı.Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olarak, bir maaşını bağışladı.

Başkan Şahin kampanyaya bir maaşını bağışladı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, bir maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasınaı bağışladı.
Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olarak, bir maaşını bağışladı. Bağış sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Türkiye ve biz Türkler ne zaman bir felaketle karşılaşsak, hep birlik beraberlik içinde bulunduğu durumdan çıkmayı başardık. İnşallah Korona virüs ile ilgili kurallara uyarak bu zor durumdan Allahın izniyle kurtulacağız. Yaşam şartları bozulan kardeşlerimiz için Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 1 aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum" dedi.

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