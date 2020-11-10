Başkan Şahin, miniklerin Atatürk sevgisine ortak oldu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’ni ziyaret ederek, çocukların hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ü anma programına katıldı.

Minik öğrencilerin Atatürk sevgisine ortak olan Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi. Bilecik Belediyesi olarak, yarınların umut kaynağı çocuklara her zaman önem verdiklerini kaydeden Başkan Şahin, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri için bütün imkanları kullandıklarını söyledi. Belediyeye ait Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’nde eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocuklarla şarkı söyledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

