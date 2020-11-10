YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin, miniklerin Atatürk sevgisine ortak oldu

Başkan Şahin, miniklerin Atatürk sevgisine ortak oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 10.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’ni ziyaret ederek, çocukların hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ü anma programına katıldı.Minik öğrencilerin Atatürk sevgisine ortak olan Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’ni ziyaret ederek, çocukların hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ü anma programına katıldı.
Minik öğrencilerin Atatürk sevgisine ortak olan Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi. Bilecik Belediyesi olarak, yarınların umut kaynağı çocuklara her zaman önem verdiklerini kaydeden Başkan Şahin, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri için bütün imkanları kullandıklarını söyledi. Belediyeye ait Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi’nde eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocuklarla şarkı söyledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:49
İkindi
15:30
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.