Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından MASAK da harekete geçmişti. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık olduğunu söylemişti.

“Vanlı Kara Haydar” Mehmet Fatih Tançalan’ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen altın gösterişi yaptığı sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.