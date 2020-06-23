YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Şahin toptancı hal inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan Şahin toptancı hal inşaatında incelemelerde bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 23.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Antalya’nın Alanya ilçesindeki hal dernek başkanlarıyla birlikte projesi kendileri tarafından hazırlanan Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu.Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yetkililerle doğrultusunda yapımı devam Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Antalya’nın Alanya ilçesindeki hal dernek başkanlarıyla birlikte projesi kendileri tarafından hazırlanan Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yetkililerle doğrultusunda yapımı devam Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu. Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, Konaklı Hal Dernek Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Payallar Hal Dernek Başkanı Ali Ulukaya ile bira araya gelerek inşaatı gezen Şahin gelinen son noktayı değerlendirdi.

“Alanya’mıza kazandıracağız”
Projesini yaptıkları Türkler Toptancı Hal inşaatını yakından takip ettiklerini Belirten Başkan Şahin, “Hal dernek başkanlarımızla birlikte yeni toptancı halimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de büyükşehirden gelen arkadaşlarımız ile çok verimli görüşmeler yapmıştık. Şimdi de hal dernek başkanlarımızla inşaatımıza gelerek, değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah ilerleyen süreçte yeni toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapmaya devam edeceğiz. Rabbimin izniyle, el birliği içerisinde yeni toptancı halimizi Alanya’mıza kazandıracağız. Projeye yakın ilgi gösteren ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de teşekkür ederim” dedi.
Şahin ve hal dernek başkanlarının önümüzdeki günlerde de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye yetkilileri ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Erciş’te kafes avcısına ceza

Erciş’te kafes avcısına ceza

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Antalya Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:47
Sabah
05:32
Öğle
13:05
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Tola Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Karaloğlu’ndan duygusal paylaşım: “Vakit saati doldu”

Vali Karaloğlu’ndan duygusal paylaşım: “Vakit saati doldu”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.