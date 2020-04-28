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Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti

ÇORUM HABERLERİ  | 28.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Koronavirüs (covid 19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında, aralıksız çalışan belediye personeline teşekkür etti.’Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Koronavirüs salgınına karşı ilçemizde aldığımız koruyucu önlemler kapsamında, ekiplerimizin, gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli’ diyen Başkan Şahiner, “Kendi sağlıklarını riske atarak, aileleriyle birlikte olacakları zamanlardan ödün vererek, hepimizin sağlığını korumak amacıyla ortaya koydukları üstün emekleri için ekiplerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Koronavirüs (covid 19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında, aralıksız çalışan belediye personeline teşekkür etti.
’Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Koronavirüs salgınına karşı ilçemizde aldığımız koruyucu önlemler kapsamında, ekiplerimizin, gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli’ diyen Başkan Şahiner, “Kendi sağlıklarını riske atarak, aileleriyle birlikte olacakları zamanlardan ödün vererek, hepimizin sağlığını korumak amacıyla ortaya koydukları üstün emekleri için ekiplerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ekiplerimizin, gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli. Mutlu yarınlarımız için; temizlik ekibimiz, sosyal yardım ekibimiz, park ve bahçeler ekibimiz ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımızın, bu zor günlerde verdikleri emeklerin farkındayız. Onların emeklerini boşa çıkarmayalım, bizler de evlerimizde olalım. İnşallah, gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız” dedi.

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Merkez
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Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
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