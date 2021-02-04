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Başkan Şahiner’den evi yanan aileye yardım

04.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evleri yanan Kara ailesine tuğla ve kiremit yardımında bulundu.Geçtiğimiz günlerde evleri yanan Zeynep ve Ali Kara çiftinin durumundan haberdar olan Başkan Şahiner, evin tuğla ve kiremitini aileye ulaştırdı.Kendilerine yardımda bulunan Başkan Şahiner’e teşekkür eden Ali Kara, "Allah Başkan beyden razı olsun.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evleri yanan Kara ailesine tuğla ve kiremit yardımında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde evleri yanan Zeynep ve Ali Kara çiftinin durumundan haberdar olan Başkan Şahiner, evin tuğla ve kiremitini aileye ulaştırdı.
Kendilerine yardımda bulunan Başkan Şahiner’e teşekkür eden Ali Kara, "Allah Başkan beyden razı olsun. Bizi kırmadı ve yardım etti. Gerçekten çok zor durumda kaldık. Kime gitsek geri çevirdiler. Bizde Başkan beyin hayırseverleğini duymuştuk ve kendisine ulaştık. Namının hakkını verdi " dedi.

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