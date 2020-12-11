Başkan Sandal, depremde hayatını kaybedenler için lokma döktürdü, karanfil bıraktı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde hayatını kaybedenler için 10 farklı noktada lokma döktürdü, Rıza Bey Apartmanı enkazı önüne karanfil bıraktı. Deprem gerçeğini unutmadan ilk günden itibaren yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Sandal, depremde ölenlere rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara şifa diledi.

İzmir depreminde yaşamını yitirenler anısına lokma döktüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Sevgi Yolu’ndaki etkinlikte sıraya girerek lokma alıp, vatandaşlara ikram etti. Başkan Sandal, daha sonra depremde büyük can kayıplarının yaşandığı ve derin üzüntüye sebep olan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkaz alanına geçerek, depremde yaşamını yitirenler anısına karanfil bıraktı. Çalışanlarla sohbet edip, işlerinde kolaylıklar dileyen Sandal, "Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Sandal, "Depremde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı konutlara kavuşmasıyla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız. Deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her gün aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Meclisimizde aldığımız tarihi kentsel dönüşüm kararı sonrası hazırlanan plan notları büyükşehirimizde de onaylandıktan ve uygun kredi koşulları bulunduktan sonra vatandaşlarımıza müjdeli haberi vermek istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara ikram edilen lokma etkinliği 10 farklı noktada gerçekleşti. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Doğanlar, Emrah Apartmanları, Yağcıoğlu Sitesi, Sakarya Caddesi üzerindeki Rıza Bey Apartmanı yakını ve yol üzerinde, Yamanlar Mahallesi Üç Fidan Heykeli, Çay Mahallesi Sancak Camisi, Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Migros önü, Gümüşpala Meydanı heykel önü ve Bayraklı Sevgi Yolu’nda lokma döküldü, mevlit okundu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sıraya giren vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

