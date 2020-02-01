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Başkan Sandal, “Haşim İşcan Caddesi marka olacak”

İZMİR HABERLERİ  | 01.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Haşim İşcan Caddesi’ni sevgi yoluna dönüştürerek cazibe merkezi yapmak isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu amaçla bölge sakinleriyle bir araya gelerek, görüş ve önerileri aldı.

Haşim İşcan Caddesi’ni sevgi yoluna dönüştürerek cazibe merkezi yapmak isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu amaçla bölge sakinleriyle bir araya gelerek, görüş ve önerileri aldı. Başkan Sandal, “Vatandaşın onay vermediği hiçbir şeyi yapma niyetinde değiliz. Siz ‘evet’ derseniz yapacağız. Burada bütün söz, yetki, karar, sizde; icra işi bizde” dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Haşim İşcan Caddesi esnafı ve apartman yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bayraklı’yı dünya kenti haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Sandal, bu amaçla hayata geçirecekleri projeleri anlattı.
Başkan Sandal, “Sosyal donatı alanlarıyla, kültür ve sanat etkinlikleriyle, caddeleri parklarıyla kafamızda yeni bir kent var. Biz istiyoruz ki dışarıdan bir vatandaş Bayraklı’ya geldiğinde İzmir’in kent merkezine geldiğini anlasın. Bayraklı’yı gecekonduyla, çarpık kentleşmeyle değil, modern, çağdaş, altyapısı tamamlanmış bir kent olarak bilsinler. Bu hedefe kilitlendik” diye konuştu.
Haşim İşcan Caddesi’nin önemli bir potansiyeli olduğunu ancak bunun yeterince
değerlendirilemediğini ifade eden Başkan Sandal, şöyle devam etti: “Burayı sevgi yoluna
dönüştürmekle ilgili bir projemiz var. Siz ‘evet’ derseniz yapacağız. ‘Evet’ derseniz, bu işin uzmanlarını çağıracağız. Gerekiyorsa bir yarışma yaptırıp, orada ödül alan projeyi ya da daha önce ödül almış bir firmanın hazırlayacağı projeyi belirli yerlerde sergileyerek, vatandaşın da olurunu aldıktan sonra hayata geçiririz. Burada bütün söz, yetki, karar, sizde; icra işi bizde. Burada bir cazibe merkezi oluşturmak bizim ana hedefimiz. Bu bölgede binlerce üniversite öğrencisi var ancak onları çekemiyoruz. Daha sağlıklı, daha nitelikli, daha temiz, daha rahat, daha güvenli mekanlar oluşturduğumuzda buraya yöneleceklerdir.”
Haşim İşcan Caddesinde yeni bir konsept oluşturmayı planladıklarını da ifade eden Başkan Sandal, “Altyapı sorunlarının çözüldüğü, görselliğinin bütün İzmir tarafından konuşulduğu, restoran ve kafelerin yanında farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafın da yer aldığı bir konsept oluşturmak istiyoruz. Standartları yüksek, üniversite öğrencilerinin ve ailelerin geldiği, güvenli, rahat mekanlar oluşturmak istiyoruz. Burası bir marka olacak. Bir işi planlarken önce bir fikriniz oluşur. Sonra bu fikrinizi paydaşlarınızla beraber tartışırsınız. Biz, şu anda bu aşamadayız. Bu fikir alışverişinden sonra yapacaklarımız netleşecek. Proje hazırlandıktan sonra kitapçık halinde ve yapacağımız toplantılarla vatandaşlarımıza anlatacağız. Belki gelen görüşler doğrultusunda biraz revizyon yapacağız. Yani sizden olur aldıktan sonra çalışırız, çalışmayı alıp size sunarız” diye konuştu.
Konuşmasının ardından bölge sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, hem sevgi yolu, hem de otopark, yağmur suyu kanalı, pazar yeri gibi konulardaki soruları yanıtladı. Başkan Sandal, “Sevgi yolu oluşturma düşüncesini daha önce bir anketle esnafımıza, vatandaşımıza sormuştuk. Gerekirse bir daha yaparız. Vatandaşın istemediği hiçbir şey yapma niyetinde değiliz. Yani ‘Ben başkanım, benim dediğim doğru’ mantığında değiliz. Kentsel dönüşümde de diğer alanlarda da anlayışımız böyle. Bayraklı, İzmir’in kurulduğu yer. Bu kenti güzelleştirmek, yeniden çekim merkezi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu da el ele, kol kola, hep beraber, tüm vatandaşlarımızın fikir ve taleplerini doğru toplayarak yapacağız” dedi.

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