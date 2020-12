Başkan Sandal, personelin yeni yılını kutladı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Ana hizmet binasında katları tek tek gezen Sandal, "Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum" dedi. Yeni yıl öncesi personeliyle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hizmet binasında müdürlükleri dolaşarak çalışanlara mutlu yıllar diledi. "2021, daha yoğun iş yılımız olacak. Sizi seviyor ve güveniyoruz" diyerek personele işlerinde başarılar dileyen Sandal, çikolata ve kolonya ikram etti. Sandal, “Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl geçirmenizi diliyorum. Mutlu yıllar" diye konuştu. DİSK Genel İş 6 No’lu Şube’ye bağlı çalışanlar da şiddetli yağmura rağmen ana bina önünde toplanarak Başkan Sandal’a yeni yıl sürprizi yaptı. Yağmurun altında çalışanlara seslenen Sandal, "Sizlerle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayraklı Belediyesi çalışmalarıyla tüm belediyelere örnek olacak. Her zaman çalışan emekçinin hakkını savunacağız, yanında olacağız. Hepinize mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.

Personel alkışlarla karşıladı

Hizmet binasındaki ziyaretlerin ardından Başkan Sandal’ı, yoğun yağmura rağmen belediye binası önünde toplanan DİSK Genel İş 6 No’lu Şubesine bağlı çalışanlar alkışlarla karşıladı. Çalışanlar gibi yağmura aldırış etmeyen Başkan Sandal, şemsiye kullanmadan emekçilere seslendi. 2020 yılının pandemi ve depremin gölgesinde zor şartlarda geride kaldığını vurgulayan Başkan Sandal, "Biz bu kenti idare etmeye değil, yönetmeye ve yeniden inşa etmeye geldik. Hep birlikte başaracağız ve biz her zaman çalışan arkadaşlarımızın haklarını koruyacağız, sizin yanınızda olacağız" dedi.

"Çalışmalarımızla örnek olacağız"

Başkan Sandal, "2020 yılı, Bayraklı adına çok da iyi bir yıl olmadı. Bir yandan pandemi, bir yandan deprem ama biz bütün personelimizle hem pandemi sürecinde hem de depremdeki çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek olduk. Depremin ilk saati sahada olan 900 arkadaşım vardı. 280 yurttaşımızı binalardan aldık. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte 56 yurttaşımızı kurtardık. Çadırlarımızı ilgili alanlara kurduk. O gün çadırlarda ihtiyaç duyulan her şeyi arkadaşlarımız ulaştırdı ve sabah olduğunda bütün Türkiye hep beraberdi. Bugün tüm yurttaşlarımızın bütün sorunlarını çözmeye devam ediyoruz ve kalıcı konutlarına geçmeleriyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa da sonuna kadar yapacağız. Bütün mesele şu; eğer ahlakınız, vicdanınız, merhametiniz varsa, bu ülkeyi canınız pahasına seviyorsanız, ülkenin bölünmez bütünlüğünden, bayrağından, Atatürk devrimlerinden yanaysanız yapacağınız tek şey ahlaklı, vicdanlı çalışarak vatandaştan toplanılanın kıymetini bilmektir. Bu konuda benim vicdanım çok rahat. Vatandaştan aldığımız her kuruşun yerine ulaşması, israf edilmemesiyle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Eksiğimiz var mıdır? Kuşkusuz. Ama sorunu tespit ettiğimiz her noktada vatandaşın bu hakkını vatandaşa iade etmekte ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz bu kenti idare etmeye değil, yönetmeye ve yeniden inşa etmeye geldik. Bu süreçte Bayraklı Belediyesi; ahlakı, vicdanı, projeleri, duruşu, doğru yaptığı işleriyle diğer belediyelere örnek olacak. İmtiyazlı hiçbir sınıf olmayacak" sözlerine yer verdi.