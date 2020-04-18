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Başkan Sandal’dan hafta sonu mesaisi

İZMİR HABERLERİ  | 18.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi. Dezenfeksiyon ekibinin mahallelerdeki çalışmalarına katılan Başkan Sandal, balkonlardaki vatandaşlara selam verdi; onlarla sohbet etti.
Salgının ilk gününden itibaren büyük özveriyle görevlerini yapan 60 kişilik dezenfeksiyon ekibinin çalışmalarına katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hem personele hem de evlerinin balkonlarından, pencerelerinden seslenen vatandaşlara moral verdi. Başkan Sandal’a; Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, meclis üyesi İbrahim Balıkçı, birim müdürleri ve muhtarlar da eşlik etti. Belediye tarafından salgınla mücadelede kullanılmak üzere yeni alınarak tankere monte edilen pulvarizatör, dezenfeksiyon çalışmalarında ilk kez kullanıldı. Dezenfektanı daha geniş noktalara püskürtme özelliği olan cihazın salgınla mücadelede kolaylık sağlayacağı belirtildi.
Gümüşpala polis karakolundan başlayan dezenfeksiyon çalışmaları; Nafiz Gürman Mahallesi Kubilay Caddesi’nden Onur Mahallesi son durağa kadar sürdü. Çalışmaların cumartesi Körfez, Soğukkuyu, Postacılar, Doğançay ve Emek mahallelerini kapsadığı ifade edilirken, pazar günü ise işlemlerin Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Caddesi’nden başlayarak Manavkuyu, Osmangazi, Adalet ve diğer mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

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