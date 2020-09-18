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Başkan Sandıkçı gazileri unutmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, ilçede ikamet eden gazileri evlerinde ziyaret ederek hijyen paketi hediye etti.Canik ilçesinde ikamet eden gazileri ziyaret ederek halini hatırını, bir istek ve ihtiyaçlarının olup olmadıklarını soran Başkan İbrahim Sandıkçı, “Devletimizin, milletimizin istikbal ve istiklali için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan kıymetli büyüklerimizin hürmet ve muhabbetle ellerinden öpüyor, Gaziler Günü’nü kutluyorum.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, ilçede ikamet eden gazileri evlerinde ziyaret ederek hijyen paketi hediye etti.
Canik ilçesinde ikamet eden gazileri ziyaret ederek halini hatırını, bir istek ve ihtiyaçlarının olup olmadıklarını soran Başkan İbrahim Sandıkçı, “Devletimizin, milletimizin istikbal ve istiklali için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan kıymetli büyüklerimizin hürmet ve muhabbetle ellerinden öpüyor, Gaziler Günü’nü kutluyorum. Milletimizin iradesi ve cesaretiyle tarihe altın harflerle yazdığı 15 Temmuz Destanı göstermiştir ki milletimiz bağımsızlığına, özgürlüğüne, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milli iradeye sahip çıkması gerektiğinde nice şehitler ve gaziler vermeye hazırdır” dedi.
Başkan Sandıkçı şöyle konuştu:
“Anadolu’yu bizlere vatan kılan, üç kıtaya adaletle hükmeden, Çanakkale’de yokluk ve imkansızlıklara rağmen bayrağına sahip çıkan, Kıbrıs’ta düşman tahkimatını yerle bir eden kahraman bir ecdadın torunlarıyız. Atalarımızdan bizlere yadigar olan şanlı tarihimiz kahramanlıklar ve destanlarla doludur. Bu destanlar bu aziz toprakların teminatının şehitlerimiz ve gazilerimiz olduğunun nişanesidir. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Kadim milletimiz dün olduğu gibi bugün de ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ anlayışıyla istiklal ve istikbal mücadelesinde devletinin yanında dimdik durmaktadır. Aziz milletimiz şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle hiçbir dünyevi makamla ölçülemeyecek derecede büyük bir gurur kaynağı olduğunu iyi bilmektedir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay-yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak, şehit ve gazilerimizin mirasını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Bu vesile ile geçmişten günümüze bizlere bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazilik unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl dönümü, “Gaziler Günü” olarak kutlanıyor.

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