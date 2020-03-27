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Başkan Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

SAMSUN HABERLERİ  | 27.03.2020 18:20 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçe insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçe insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, onları asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yeni tip korona virüsü salgını ile mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Devletin tüm kurumları salgınla mücadele ettiğini belirten İbrahim Sandıkçı, “Bizler yerelde devletimizin salgınla mücadelesine katkı vermek, virüsün vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulmasını sağlayarak, ilçe insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Salgın tehdidi bitene kadar da aynı sorumluluk içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyüklerimizin ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın risk almadan yaşamalarına destek amaçlı ‘Evinde Kal, Kitabını Al’ projemiz devam ederken, okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerimizin uzaktan eğitim sistemi sayesinde derslerini daha dikkatli takip ederek eğitimlerinden geri kalmalarını önlemek amacıyla ‘Evinde Kal, Hediyeni Al’ kampanyalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Vatandaşların her zaman yanından olduklarını belirten Sandıkçı, “İhtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardım hattı olan 0 536 347 37 38 numaralı telefonu aramaları yeterli olacaktır. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, onları asla yalnız bırakmayacağız. Hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu zorlu süreçte devletimizin ve belediyemizin uyarılarını dikkate alarak evlerinden çıkmayarak ‘Evinde Kal Canik’ çağrısına uyan tüm Canikli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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